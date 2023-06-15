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НовостиПолитика15 июня 2023 10:05

Песков оценил возможность новой приватизации в России

Песков: в экономическом блоке правительства многие поддерживают новую приватизацию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков оценил возможность новой приватизации в России

Песков оценил возможность новой приватизации в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность новой приватизации в России. Об этом стало известно в четверг, 15 июня.

По словам Пескова, в экономическом блоке правительства многие поддерживают такую меру, как новая приватизация. Кроме того, она необходима для того, чтобы сделать прибыльнее некоторые активы.

"Приватизацию предлагают для того, чтобы сделать некоторые активы прибыльнее и эффективнее, но нужно не "разбазаривать добро за бесценок", - заявил Песков.

Напомним, в мае 2023 года заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил о том, что большая приватизация в России должна состояться, но надо понять, что продавать, надо сформировать рынок. Данная мера неоднократно обсуждалась в кругах экспертов. Сайт KP.RU писал зачем она нужна и что будут приватизировать.