В Кремле позитивно оценили инициативы музыкантов о выплатах за подбитые «Леопарды»

Песков заявил, что Кремле позитивно оценили инициативы музыкантов о выплатах за подбитые «Леопарды» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 июня, прокомментировал инициативу ряда музыкантов и бизнесменов, которые хотят выплачивать российским военным денежное вознаграждение за сбитые украинские танки, в частности, за танки «Леопард».

Песков назвал такую идею проявлением патриотизма.

«Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много», - рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что так общество в стране поддерживает российский героев, и «это хорошо».

Напомним, ранее музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель легендарной рок-группы «Земляне» учредил премию для уничтоживших западные танки в ходе спецоперации. Его инициативу поддержали и ряд других артистов.

Сообщалось, что премию смогут получить как военнослужащие, так и гражданские герои, уничтожившие танки. Со стороны музыканта и его команды за американскую подбитую машину Abrams герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка Leopard будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей.