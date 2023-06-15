Rzeczpospolita: лидеры трех стран Африки направляются на Украину с мирной миссией Фото: REUTERS

Издание Rzeczpospolita сообщило, что в ближайшее время президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

“Президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира”, — отметили в издании.

По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, лидеры африканских стран в Киеве встретятся непосредственно с Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, поэтому переговоры с ней бесперспективны.

Тем временем издание The Washington Post считает, что Вашингтон начнет подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ, поскольку без побед на поле боя США не смогут помогать Киеву как раньше.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что конфликт на Украине быстро закончится, если союзники Киева прекратят поддержку ВСУ.