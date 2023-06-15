Президент «Трудовых резервов» Галаев рассказал об успехах общества за пять лет работы

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», член совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Илья Галаев рассказал «Комсомольской правде» о том, чего добилось его общество за пять лет работы.

Галаев отметил, что за пять лет работы общество «Трудовые резервы» провело 144 мероприятия, уточнив, что из 54 региональных отделений 30 российских регионов являются стратегическими партнерами организации.

«В этом году мы будем проводить соревнования в 14 разных городах. У нас за это время вовлечено в спорт 800 предприятий», — рассказал глава общества на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что в его организации 54 вида спорта и «в рамках такой большой программы, большой деятельности более миллиона человек мы вовлекли в наши занятия с 2018 года».

По его словам, все соревнования проходят в количестве от 1,5 тысяч человек. Он назвал это «мини-Олимпиадами» по 24 видам спорта, каждая из которых проходят четыре - пять раз в течение года в разных городах России.