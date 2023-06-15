Климатический проект по обводнению болот реализуют на Вологодчине

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Соглашение о реализации климатического проекта подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и гендиректор компании «Северсталь» Александр Шевелев на площадке Петербургского международного экономического форума.

По словам главы региона, значимость проекта для области состоит в обводнении ранее осушенных торфяников, что снижает угрозу трудногасимых торфяных пожаров. Для компании «Северсталь» этот проект является частью стратегии декарбонизации.

«К 2050-2060 году мы планируем снизить выбросы СО2 на 40-60% на всех наших предприятиях. Помимо снижения углеродного следа проект направлен на восстановление биоразнообразия, гидрологического баланса и недопущения торфяных пожаров в Вологодской области», – заявил генеральный директор «Северсталь» Александр Шевелев.

По оценкам экспертов компании «Северсталь», объем улавливания на территории может составить до 12 миллионов углеродных единиц в год, что позволит депонировать и компенсировать практически половину выбросов Череповецкого металлургического комбината. Олег Кувшинников отметил, что крупнейшие предприятия Вологодской области последовательно реализуют мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду. К примеру, в 2021 году компания «ФосАгро» приступила к созданию карбоновых полигонов для поглощения углекислого газа от выбросов химпредприятий. Кроме того, такие полигоны позволяют ввести в оборот неиспользуемые земли, производить зеленые корма и древесину.

«Климатическая повестка – это не только модный тренд, это жизненная необходимость. Мы продолжаем стремиться к углеродной нейтральности», - сказал глава региона, выступая на деловой встрече по климатической безопасности Петербургского международного экономического форума.