Роспотребнадзор назвал причину массового отравления шаурмой в Братске Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бактерия сальмонелла стала причиной вспышки острой кишечной инфекции в Братске. Такое заявление сделали в четверг, 15 июня, в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, комментируя массовое отравление после употребления шаурмы.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», - сказано в заявлении ведомства, где уточнили, что данная бактерия попадает в продукты, когда пищу готовят с нарушением санитарных требований, а также используют при приготовлении некачественное сырье.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 15 июня, число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек, 29 человек были госпитализированы, среди которых пятеро детей. Как писал сайт KP.RU, местные правоохранительные органы задержали владельца кафе быстрого питания, в котором это массовое отравление произошло.