Алиреза Джафари: Продукция из Ирана может выйти на российский рынок в ближайшее время

В ходе Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) генеральный директор Ассоциации иранских производителей Алиреза Джафари рассказал "Комсомольской правде" о продуктах Ирана, которые могут появиться на российском рынке в ближайшее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) генеральный директор Ассоциации иранских производителей Алиреза Джафари рассказал "Комсомольской правде" о продуктах Ирана, которые могут появиться на российском рынке в ближайшее время.

По словам Джафари, сейчас Россия плохо знакома с иранским рынком и продукцией, поскольку местные производители недостаточно проявили себя на различных выставках. При этом Иран может конкурировать с мировыми стандартами произведенными строительными материалами, в сферах нефтехимии, одежды и продовольствия.

"В строительной сфере Иран сейчас может конкурировать с мировыми стандартами, предоставляя продукцию высочайшего уровня, касательно всех строительных материалов. Также в нефтехимической сфере. На прошлой неделе Иран принял участие в выставке "Роспласт". Также в сфере одежды, кожи и кожаных изделий. И в продовольственной сфере Иран уже много лет знаменит своими фисташками, шафраном, финиками и даже изюмом. Также в автопромышленности Иран стал довольно самостоятельным", — заявил Джафари.

Также Джафари отметил, что в будущем Иран сможет плодотворно сотрудничать с Россией и Китаем в различных сферах.