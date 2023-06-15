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НовостиЭкономика15 июня 2023 10:44

Игорь Артамонов о производстве молочной продукции: «Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных»

Глава Липецкой области рассказал, что один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье инвестирует 2 млрд рублей в развитие производства молочной продукции в регионе
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023.

«Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – пояснил Игорь Артамонов.

В результате воплощения инвестиционного проекта будет проведена комплексная реконструкция завода и увеличена мощность переработки сырого молока с 700 до тысячи тонн в сутки. Также будет создано не менее 100 новых рабочих мест.