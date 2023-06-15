Игорь Артамонов о производстве молочной продукции: «Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных»

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве на площадке ПМЭФ-2023.

«Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – пояснил Игорь Артамонов.

В результате воплощения инвестиционного проекта будет проведена комплексная реконструкция завода и увеличена мощность переработки сырого молока с 700 до тысячи тонн в сутки. Также будет создано не менее 100 новых рабочих мест.