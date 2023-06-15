Глава Архангельской области Александр Цыбульский: Стратегия развития туристических мест должна быть принята на государственном уровне

Губернатор Александр Цыбульский на ПМЭФ рассказал о развитии туризма в регионе. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области

Стратегия развития туристических маршрутов должна стать государственной программой с четким планированием, считает губернатор Александр Цыбульский. Глава Архангельской области 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в сессии «Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность». Губернатор подчеркнул: Поморье рассматривает индустрию путешествий как один из самых перспективных секторов экономики. Без участия бизнеса развивать туристические места невозможно, и в реализации таких проектов предпринимателям требуется поддержка государства.

«Сегодня мы находимся в очень важной, может быть, даже поворотной точке. Туризм, наконец, признан частью экономики, и Министерство экономического развития координирует деятельность этой важнейшей отрасли. Некоторые страны до 40 процентов ВВП формируют за счет туристических услуг. Не соглашусь с утверждением коллег, считающих, что бизнес сам знает, в какие проекты входить, и государство не должно в это вмешиваться. С учетом того, что у нас большая страна с очень дифференцированной территорией, стратегия развития туристических мест должна быть принята на государственном уровне. Это должна быть госпрограмма с четкими планами, сроками и преимуществами для бизнеса, которые позволят снизить издержки на развитие за счет предоставления льготных режимов», - рассказал глава Архангельской области.

Александр Цыбульский отметил, что вклад туризма в экономику постоянно возрастает. Создаются новые рабочие места, растут прибыль и налоговые отчисления в бюджет. В России сложилась благоприятная ситуация для развития внутреннего туризма, и регионам нужно этим воспользоваться.

«Например, в Архангельской области есть уникальное место – Соловки. Но если спросить жителей региона, уверен, выяснится, что большинство никогда в жизни там не были. Сейчас наступает эпоха нового открытия Родины в части туризма», - отметил губернатор.

Чтобы путешественники с удовольствием открывали для себя новые уголки страны, необходимы три составляющих: развитая инфраструктура, качественный туристический продукт и информированность. Архангельская область сейчас активно работает по всем этим направлениям.

Участия государства, по мнению главы Поморья, требует еще одно важное туристическое направление - национальные парки.

«В Архангельской области три уникальных нацпарка – «Кенозерский», «Русская Арктика» и «Онежское Поморье». И я считаю, что мы должны определиться на государственном уровне, какая стратегия должна быть по развитию этих территорий. Судя по мировому опыту, национальные парки приносят огромный доход государствам», - подчеркнул Александр Цыбульский.