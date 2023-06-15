София Малявина: Сайт «Объясняем.рф» посетили более 144 млн раз с момента запуска

Генеральный директор АНО «Нацприоритеты» София Малявина в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказала о том, зачем в России создали портал «Объясняем.рф», а также рассказала о результатах его работы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Генеральный директор АНО «Нацприоритеты» София Малявина в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказала о том, зачем в России создали портал «Объясняем.рф», а также рассказала о результатах его работы.

«Мы его открывали, этот портал, после начала специальной военной операции, когда у людей было очень много вопросов и не было единого ресурса, а где получить ответы на эти вопросы. Вопросы о социальной поддержке, вопросы о том, что делать, если меня мобилизуют, что делать, если мобилизуют члена моей семьи», — пояснила Малявина.

Она подчеркнула, что с марта прошлого года сайт посетили 144 миллиона раз, а в самые пиковые дни эта цифра доходила до 1 миллиона раз в сутки. За время работы портала жители России получили ответы на 1,5 тысячи своих вопросов.

«У нас действует чат-бот, поэтому любой гражданин может обратиться, задать свой вопрос, и мы обязательно на него ответим. Также мы запустили навигатор мер правительства и социальных мер для всех людей в нашей стране, мер поддержки семей, чьи родственники сейчас в зоне специальной военной операции», — сообщила гендиректор АНО «Нацприоритеты».

Кроме того, по ее словам, на социальные сети портала подписаны более 1 миллиона человек.

«Люди все прибавляются и прибавляются, потому что наша задача – давать им полезную информацию и выдавать ее очень оперативно», — резюмировала Малявина.

Напомним, о запуске портала «Объясняем.рф» в марте 2022 года проинформировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.