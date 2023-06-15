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НовостиЗвезды15 июня 2023 11:04

"Пчеловод. Лицо опухшее": Маша Малиновская раскритиковала внешность Ольги Бузовой

Маша Малиновская раскритиковала Ольгу Бузову за излишнее увлечение пластикой
Дарья ЧИПУРНАЯ
Маше Малиновской не нравится внешность Ольги Бузовой

Маше Малиновской не нравится внешность Ольги Бузовой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель и ведущая музыкальных программ Маша Малиновская раскритиковала последние изменения во внешности певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Малиновская упрекнула исполнительницу хита "Мало половин" в том, что та излишне прибегает к услугам косметологии и даже пластики, из-за чего выглядит неестественно.

"Такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут", - сказала 42-летняя Малиновская о 37-летней Бузовой в документальной передаче на телеканале "Муз ТВ".

При этом Малиновская любит критиковать и собственную внешность. Маша не скрывает, что пользуется специальными фильтрами в соцсетях, но когда она видит настоящее отражение в зеркале, то зачастую расстраивается. "Смотрю и думаю - такая старая, у меня какие-то адские морщины, что я выгляжу как 80-летняя бабка", - сказала модель, едва не отменив из-за этого интервью.