"Пчеловод. Лицо опухшее": Маша Малиновская раскритиковала внешность Ольги Бузовой

Маше Малиновской не нравится внешность Ольги Бузовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель и ведущая музыкальных программ Маша Малиновская раскритиковала последние изменения во внешности певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Малиновская упрекнула исполнительницу хита "Мало половин" в том, что та излишне прибегает к услугам косметологии и даже пластики, из-за чего выглядит неестественно.

"Такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут", - сказала 42-летняя Малиновская о 37-летней Бузовой в документальной передаче на телеканале "Муз ТВ".

При этом Малиновская любит критиковать и собственную внешность. Маша не скрывает, что пользуется специальными фильтрами в соцсетях, но когда она видит настоящее отражение в зеркале, то зачастую расстраивается. "Смотрю и думаю - такая старая, у меня какие-то адские морщины, что я выгляжу как 80-летняя бабка", - сказала модель, едва не отменив из-за этого интервью.