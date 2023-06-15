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НовостиПолитика15 июня 2023 11:19

Глава ЛДПР Слуцкий представил на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

Глава партии назвал нейросеть «самым сногсшибательным» проектом на ПМЭФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава ЛДПР Слуцкий представил на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

Глава ЛДПР Слуцкий представил на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил на Петербургском экономическом форуме нейросеть (ПМЭФ) «Жириновский», назвав ее «самым сногсшибательным и зубодробительным» проектом форума.

По его словам, искусственный интеллект не является самим Владимиром Жириновским. Как он заявил, создать Жириновского, а также стать вторым Жириновским сейчас и в будущем не удастся никому.

Слуцкий уточнил, что цифровой ученик политик обучался на его «колоссальном наследии». Как отметил глава ЛДПР, данная нейросеть на сегодняшний день использует 148 млн параметров, а это только начало.

На экране работа нейросети выглядит трехмерным синем лицом Жириновского, которое, среди прочего, назвал Украина «политическим болотом, полным предателей и русофобов». Кроме того, нейросеть заявила, что на данный момент рано делать предсказания о следующем президенте России.