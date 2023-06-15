Глава ЛДПР Слуцкий представил на ПМЭФ нейросеть «Жириновский» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил на Петербургском экономическом форуме нейросеть (ПМЭФ) «Жириновский», назвав ее «самым сногсшибательным и зубодробительным» проектом форума.

По его словам, искусственный интеллект не является самим Владимиром Жириновским. Как он заявил, создать Жириновского, а также стать вторым Жириновским сейчас и в будущем не удастся никому.

Слуцкий уточнил, что цифровой ученик политик обучался на его «колоссальном наследии». Как отметил глава ЛДПР, данная нейросеть на сегодняшний день использует 148 млн параметров, а это только начало.

На экране работа нейросети выглядит трехмерным синем лицом Жириновского, которое, среди прочего, назвал Украина «политическим болотом, полным предателей и русофобов». Кроме того, нейросеть заявила, что на данный момент рано делать предсказания о следующем президенте России.