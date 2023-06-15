Минобороны Японии заявило о ракетном запуске КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея в четверг, 15 июня, осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Такое заявление сделала береговая охрана Японии.

Как говорится в заиление Минобороны Японии, сторожевые корабли страны призвали находящиеся в регионе суда при обнаружении обломков каких-либо боеприпаса не приближаться к ним, а сразу сообщать об этом властям.

В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Корея сообщает, что КНДР запустил баллистическую ракету, которая была направлена в сторону Японского моря.

Напомним, в южнокорейском Сеуле, а также в японской префектуре Окинава в ночь на 31 мая 2023 года сработала воздушная тревога. Позже в обеих странах заявили, что тревогу подняли по ошибке. Как писал сайт KP.RU, причиной для этого стал запуск ракеты Северной Кореей.