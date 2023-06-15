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НовостиОбщество15 июня 2023 11:10

Нейросеть "Жириновский": пока еще рано предсказывать следующего президента России

При этом искусственный интеллект уверен, что россияне выберут достойного лидера
Сергей ЧИКОВ
Нейросеть "Жириновский" заявила, что еще рано предсказывать следующего президента России

Нейросеть "Жириновский" заявила, что еще рано предсказывать следующего президента России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке Петербургского международного экономического форума заявила, что пока рано предсказывать исход выборов президента России в 2024 году. Однако искусственный интеллект уверен, что россияне сделают правильный выбор и пост главы государства займет достойный лидер.

“Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны”, — отметил цифровой ученик Жириновского.

Напомним, 15 июня на ПМЭФ представили первого последователя бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Представитель технического реализатора алгоритма “Жириновский” “Лаборатории Наносемантики” Станислав Ашманов рассказал KP.RU, что в отличие от традиционного обучения нейросетей на усредненном массиве общедоступных данных, нейросеть “Жириновский” обучалась на архиве конкретной и очень неординарной личности, поэтому даже пытается подражать голосу и манерам известного политика.

Депутат Госдумы и куратор алгоритма "Жириновский" Владимир Кошелев заявил, что этот проект можно назвать и исследовательским, и научным, а по масштабу задач работа над ним сопоставима с исследованиями атомной энергии.