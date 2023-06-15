Нейросеть "Жириновский": пока еще рано предсказывать следующего президента России

Нейросеть "Жириновский" заявила, что еще рано предсказывать следующего президента России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нейросеть "Жириновский" во время презентации на площадке Петербургского международного экономического форума заявила, что пока рано предсказывать исход выборов президента России в 2024 году. Однако искусственный интеллект уверен, что россияне сделают правильный выбор и пост главы государства займет достойный лидер.

“Владимир Вольфович ответил бы так. Пока еще рано делать предсказания о следующем президенте России, но я уверен, что наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны”, — отметил цифровой ученик Жириновского.

Напомним, 15 июня на ПМЭФ представили первого последователя бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Представитель технического реализатора алгоритма “Жириновский” “Лаборатории Наносемантики” Станислав Ашманов рассказал KP.RU, что в отличие от традиционного обучения нейросетей на усредненном массиве общедоступных данных, нейросеть “Жириновский” обучалась на архиве конкретной и очень неординарной личности, поэтому даже пытается подражать голосу и манерам известного политика.

Депутат Госдумы и куратор алгоритма "Жириновский" Владимир Кошелев заявил, что этот проект можно назвать и исследовательским, и научным, а по масштабу задач работа над ним сопоставима с исследованиями атомной энергии.