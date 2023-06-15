Суд в Брянске арестовал гражданина Украины за сбор данных о силовиках для СБУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Брянска заключил под стражу на два месяца украинца, который обвиняется по статье о шпионаже за сбор данных для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 15 июня, проинформировала объединенная пресс-служба судов региона.

«Постановлением Советского районного суда Брянска обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 12 августа 2023 года», - сказано в сообщении суда.

Как уточнили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следователя регионального управления ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый приехал в город Клинцы Брянской области, там он собрал и передал связному данные, являющиеся гостайной, которые впоследствии должны были попасть в СБУ.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что сотрудники ФСБ задержали в Брянской области мужчину, готовившего теракт, а также собирающего материалы о силовиках в приграничных территориях. Отмечалось, что обвиняемый был пойман с поличным в процессе подготовки к совершению теракта. Он собирал данные о времени, а также месте и маршрутах передвижения сотрудников ФСБ России.