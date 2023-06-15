Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ за сутки на донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке 15 июня сообщило об успешном отражении ряда атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Так, на донецком направлении российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Раздоловка, Красногоровка и Марьинка в ДНР, однако все действия ВСУ были пресечены Южной группировкой российских войск.

Напомним, ранее Минобороны России доложило, что с начала украинского контрнаступления, которое датируется 4 июня, ВСУ потеряли свыше 7,5 тысяч бойцов, и эта цифра не включает в себя погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации.