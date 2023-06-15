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НовостиПолитика15 июня 2023 11:18

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ за сутки на донецком направлении

Южная группировка войск пресекла все попытки противника атаковать населенные пункты ДНР
Дарья ЧИПУРНАЯ
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке 15 июня сообщило об успешном отражении ряда атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

Так, на донецком направлении российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Раздоловка, Красногоровка и Марьинка в ДНР, однако все действия ВСУ были пресечены Южной группировкой российских войск.

Напомним, ранее Минобороны России доложило, что с начала украинского контрнаступления, которое датируется 4 июня, ВСУ потеряли свыше 7,5 тысяч бойцов, и эта цифра не включает в себя погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации.