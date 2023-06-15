Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Владимира Путина серьезным лидером Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) заявила о том, что считает Владимира Путина серьезным лидером.

По словам Кнайсль, то, что российский лидер управляет большой страной на протяжении 23 лет, заслуживает уважения.

"Я думаю, у него есть все необходимые компетенции для того, чтобы быть очень серьезным лидером. Чтобы управлять такой большой страной в течение 23 лет, человек должен обладать определенными качествами. Я уважаю его за это", - приводит слова экс-глава МИД Австрии ТАСС.

Напомним, ПМЭФ - 2023 стартовал 14 июня 2023 года. Российский президент Владимир Путин планирует выступить на пленарном заседании международного экономического форума в Петербурге, которое пройдет в пятницу, 16 июня.