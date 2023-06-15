Захарова: «израильская модель» сотрудничества с США не поможет в ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Израильская модель» сотрудничества Вашингтона и Киева не поможет в урегулировании украинского конфликта. Такое заявление в четверг, 15 июня, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The New York Times о рассмотрении Белым домом возможности предложения Украине модели сотрудничества без присоединения к Североатлантическому альянсу.

«Отнюдь не присоединение к НАТО или применение какой-то "израильской модели" сотрудничества с альянсом не может помочь вернуть ситуацию в русло урегулирования», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, ранее возможность такого сотрудничества Киева и Вашингтона по «израильской модели» без вступления страны НАТО прокомментировал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Как писал сайт KP.RU, эксперт назвал это утешительным призом для Украины.