Приезжева: в России усилят контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева рассказала KP.RU о том, каким образом в России собираются урегулировать продажу детских товаров на маркетплейсах.

“Вопрос очень актуальный.<...> На самом деле, есть несколько механизмов, которые помогают этот вопрос решить, но, во-первых, параллельный импорт не отменяет необходимость соблюдения требований и наличия всей разрешительной документации у детских товаров. И здесь важную роль играет техническое регулирование”, — отметила Приезжева.

По ее словам, уже сейчас большинство детских товаров подлежит обязательной маркировке, благодаря которой потребители и продавцы могут отследить как производителя и страну происхождения, так и компанию, проводившую сертификацию. Также она отметила, что крупные интернет-площадки заранее стали ужесточать требования к продавцам данной категории товаров.

“Но не дожидаясь закона, многие маркетплейсы самостоятельно этим занимаются – здесь и Озон, и Яндекс-маркет – они молодцы. И хорошую практику сейчас стали использовать Вайлдберис… <...> Вайлдберис штрафует поставщиков в случае, если у них нет маркировки на товары детские, если она обязана быть”, — заявила Приезжева.

Она считает, что сознательность крупнейших маркетплейсов вместе с новыми порядками о наличии сопроводительных документов на детские товары поможет навести порядок в данной сфере.