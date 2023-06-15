Цена газа в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг, 15 июня, поднялась выше отметки в 550 долларов за 1 тысячу кубометров, ее общий рост за день составляет уже 25%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 552 долларов за 1 тысячу кубометров.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в марте цена газа в Европе в ходе торгов поднималась выше отметки в 500 долларов за 1 тысячу кубометров. Тогда это произошло после рекордного падения за более чем полтора года.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал странам Европы не удивляться ценам на газ. В частности, он порекомендовал не задавать вопросы по поводу того, почему США платят меньшую цену, чем Европа. Российский лидер подчеркнул, что это «за санкции против России».