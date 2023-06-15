Парламент Британии: Джонсон намеренно лгал депутатам из-за скандала с вечеринками Фото: REUTERS

Парламент Великобритании в своем расследовании установил, что бывший британский премьер Борис Джонсон неоднократно намеренно вводил в заблуждение депутатов заявлениями во время расследования по поводу проведения вечеринок, нарушающих правила карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как сообщается, в отчете Комитета по вопросам привилегии сказано о том, что бывший глава британского правительства «проявил серьезное неуважение» к парламенту, когда после так называемого патигейта, заявлял парламенту о соблюдении правил карантина.

Комитет признал нарушения политика достаточно серьезными для того, чтобы рекомендовать приостановить его полномочия на 90 дней, если бы тот оставался членом парламента. Отмечается также, что Джносон не должен иметь права на членство в парламенте.

Кроме того, как говорится в отчете парламента, расследование показало, что экс-премьер Великобритании «принимал участие в кампании оскорблений и попытках запугивания комитета».

Напомним, Джонсон находится под следствием Комитета по привилегиям с июня 2022 года, после того как проведенное правоохранительными органами расследование подтвердило, что в период карантина на Даунинг-стрит проходили вечеринки, в которой он принимал участие.