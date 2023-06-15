ВС России нанесли удар по командному пункту бригады ВСУ в районе Камышевахи в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие поразили командный пункт горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России за 15 июня.

По информации ведомства, поражение пункта произошло в районе Камышевахи Донецкой Народной Республики.

"В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой народной республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке Минобороны.

Помимо того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные и артиллерийские войска России за минувшие сутки поразили 105 артиллерийских подразделений украинских военных на позициях огня, живую силу и военную технику в 132 районах.

Кроме того, в военном ведомстве 15 июня заявили об успешном отражении ряда атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.