Российская армия отбила две атаки ВСУ в районе Времевского выступа Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Министерство обороны России сообщило, что в ходе наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия за сутки потеряла около 500 бойцов.

“В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях”, — следует из свежей сводки ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Отдельно в сводке подчеркнули, что в районе Времевского выступа было отражено две атаки противника в районе Новополя и Левадного. Также в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов мехбригады ВСУ и пресечена деятельность группы украинских диверсантов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

По словам военного эксперта Эндрю Лэтэма, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.

При этом военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли допускает, что украинская армия в ходе текущего наступления может полностью исчерпать свой атакующий потенциал еще до прорыва первой линии обороны российских военных.