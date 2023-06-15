ВРИО губернатора Чукотки: Люди приучены относиться друг к другу с уважением на дорогах

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в студии "Комсомольской правды" на ПМЭФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал, как обстоит ситуация на дорогах на Крайнем Севере. По его словам, основными трассами между городами в регионе являются зимники.

«В городах дороги присутствуют. Между населенным пунктами мы используем зимники, которые работают в зимний период. Зима у нас долгая. Если мы говорим о безопасности дорожного движения, это нужно абсолютно точно обсуждать», — заявил Кузнецов в открытой студии «КП» на ПМЭФ-2023.

Он отметил, что и на зимниках, и на асфальтовых дорогах действуют одни правила дорожного движения, но ключевым моментом является соблюдение скоростного режима. При превышении скорости можно вылететь в сугроб. А сугробы на Крайнем Севере такие, что без помощи МЧС выбраться просто невозможно.

«Очень важно соблюдать скоростной режим, когда ты едешь по зимнику. Иначе могут пострадать люди, в том числе дети, а помощь может не подоспеть вовремя – расстояния все-таки и условия Севера. Кроме того, у нас в ряде случаев в связи с погодными условиями эксплуатация транспорта вообще запрещается. Потому что в метель улететь с дороги проще простого – видимость нулевая. И спасателям приходится выезжать и вызволять людей, которые были в машине», — сообщил врио губернатора.

При этом он добавил, что за подобные нарушения как такового наказания в регионе нет, основным регулировщиком ситуации выступает человеческая совесть и чувство самосохранения.

Как ни удивительно, но отсутствие асфальтовых дорог и привычных мер регулирования дорожной ситуации не оказывает негативного влияния на показатели аварийности.

«У нас очень неплохие показатели по сравнению со среднероссийскими. Жители Чукотки в большинстве своем привыкли соблюдать и скоростной режим. У нас много нерегулируемых перекрестков. Личные наблюдения: люди приучены относиться друг к другу с уважением. Это же Север. История уважения является ключевой. В дорожном движении это всегда проявляется», — подчеркнул Кузнецов.