Глава Кузбасса подписал соглашение о строительстве аэропорта рядом с горнолыжным курортом «Шерегеш»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в ходе Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений с ведущими российскими инвесторами. Одним из важнейших документов стал договор с ООО «Новапорт Холдинг» о строительстве международного аэропорта рядом с горнолыжным курортом «Шерегеш».

«Петербургский международный экономический форум остается одной из главных деловых площадок в России. Делегация Кузбасса заключает соглашения с ведущими компаниями страны о реализации крупных инвестиционных проектов на территории нашего региона. Опыт прошлых лет показывает, что такое сотрудничество способствует развитию различных отраслей промышленности, созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий в жизнь кузбассовцев», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Во второй день работы форума глава Кузбасса также заключил соглашения о сотрудничестве с «Корпоративным центром ИКС 5» (торговая сеть «Пятерочка»), АО «Почта Банк» и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».