Путин пригласил президента Алжира на саммит Россия - Африка

Владимир Путин встретился с президентом Алжира в Кремле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.

Для Теббуна это был первый государственный визит в Россию. На встрече главы двух государств обсудили стратегическое партнерство, сотрудничество в рамках ОПЕК+, вступление в БРИКС, а российский лидер, в свою очередь, пригласил Алжир принять участие в саммите Россия - Африка.

"Мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия - Африка, - сказал Путин алжирскому коллеге. Второй саммит состоится с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

Теббун отметил, что необходимо ускорить процесс вступления Алжира в группу БРИКС, куда заявку ранее подал Египет.

Путин также добавил, что отношения России и Алжира имеют "особое значение и носят стратегический характер", а их партнерство в рамках ОПЕК+ "способствует стабилизации мировых энергетических рынков".

Напомним, что после встречи в Кремле делегация Алжира направится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургским международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).