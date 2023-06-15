Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал, что советуется с женой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роман Попов, который стал известен по выступлениям в Comedy Battle в составе дуэта «20:14», а позже сыграл Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» впервые заговорил о своей семье, отметив, что во всем советуется со своей супругой.

По его словам, у его жены прекрасный вкус, и она умеет правильно преподносить свои мысли. При этом звезда сериала «Полицейскй с Рублевки» отметил, что никогда не делал секрета из того, сколько человек в его семье, заявив, что его социальных сетях даже можно увидеть фотографии его родных.

Кроме того, Роман Попов заявил, что ни при каких обстоятельствах не согласился бы впустить «самозванца» в свою семью и не стал бы подвергать своих близких переживаниям. Как он пояснил семья для него является чем-то священным.

«Для меня семья - это не что-то личное или приватное. Это - священное. Да и не уверен я, что семья была бы рада, и уж тем более, для приглашенного в мою семью гостя не составило бы труда догадаться, кто из нас лишний», - заявил Роман Попов в интервью, который опубликовала Teleprogramma.pro.