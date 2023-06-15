Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится до 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине закончится раньше, чем наступит 2024 год. Такого мнения придерживается советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В эфире украинского телевидения, отвечая на соответствующий вопрос, Подоляк заявил, что конфликт, скорее всего, завершится до следующего года.

«Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием», – уточнил советник украинского президента.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали наступление, ведут «тестирование».

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал потери ВСУ. Он сообщил, что они в 10 раз превышают российские. Российский лидер уточнил, что у украинской армии «неблагоприятная структура потерь».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Захарова подчеркнула, что Украина сама «заблокировала» все возможности для мирных переговоров, причем, на законодательном уровне.