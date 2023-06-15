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НовостиПолитика15 июня 2023 12:16

Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

Он уточнил, что стоит дождаться результатов от ВСУ
Екатерина КОСОБОКОВА
Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

Подоляк считает, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине закончится раньше, чем наступит 2024 год. Такого мнения придерживается советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В эфире украинского телевидения, отвечая на соответствующий вопрос, Подоляк заявил, что конфликт, скорее всего, завершится до следующего года.

«Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием», – уточнил советник украинского президента.

Ранее Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали наступление, ведут «тестирование».

Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал потери ВСУ. Он сообщил, что они в 10 раз превышают российские. Российский лидер уточнил, что у украинской армии «неблагоприятная структура потерь».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отвергает любые возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Захарова подчеркнула, что Украина сама «заблокировала» все возможности для мирных переговоров, причем, на законодательном уровне.