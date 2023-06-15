Губернатор Игорь Артамонов: «Каждый четвёртый проданный электрокар собран у нас»

Фото: липецкаяобласть.рф

В ходе реализации договоренностей в регионе будут развиваться информационные технологии и искусственный интеллект, в том числе, цифровой и ESG-трансформации региона.

«В Липецкой области успешно работает завод по производству электромобилей. Каждый четвёртый проданный электрокар собран у нас. Мы идем по пути ESG и поэтапно развиваем инфраструктуру зарядных станций. Сейчас в регионе 16 электрозарядок. Будут еще. Также мы планируем запустить электротакси. Во-первых, это поможет снизить выбросы вредных веществ и сделать воздух чище. Во-вторых, это экономически выгоднее, чем ездить на бензине», – заявил Игорь Артамонов.

Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин добавил, что в прошлом году на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 электромобилей, по состоянию на 1 января 2023 года их число возросло до 421.

«Мы видим, что популярность экологичного транспорта в регионе растёт, и активно работаем в части расширения электрозаправочной инфраструктуры», – отметил Роман Петрухин.

Проект будет реализован уже в текущем году. Установку и обслуживание зарядных станций обеспечат специалисты компании.

«Реализация инициатив по ESG-трансформации Липецкой области позволит сократить негативное влияние на окружающую среду, а также повысить качество и доступность услуг для населения. Мы не планируем останавливаться и в ближайшие время масштабируем проект по Центрально-чернозёмному району», – прокомментировал соглашение генеральный директор СберСервис Евтушенко Алексей.

КСТАТИ

В сентябре 2022 года в Липецкой области открыли завод по производству электромобилей. В перспективе он сможет выпускать до 100 000 автомобилей в год.