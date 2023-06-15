Пасечник: наступление ВСУ может закончиться только успехом для России Фото: REUTERS

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник считает, что наступление войск Украины может закончиться успехом только для российской армии. Об этом он сообщил в ходе ПМЭФ-2023.

"Наступление может закончиться успехом для нас, вот и все. Это мое личное мнение, оно абсолютно субъективное. Я просто знаю наших ребят. Я знаю, какой большой объем работ мы проделали по укреплению наших оборонительных сооружений. Я думаю, что ничем хорошим для украинских военных наступление не закончится", - сказал Пасечник, сообщает РИА Новости.

Между тем, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявляет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали наступление, ведут "тестирование".

А Минобороны РФ заявило о том, что с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня украинские войска менее чем за две недели боев только на линии соприкосновения потеряли примерно 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.