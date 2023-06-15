Politico: власти Украины не хотят, чтобы их торопили в вопросе наступления Фото: REUTERS

В Киеве не хотят, чтобы Запад торопил их в вопросе наступления. Власти Украины считают, что спешка может привести к серьезным неудачам. Об этом рассказали в издании Politico со ссылкой на слова анонимного украинского военного чиновника.

— Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным и дорогостоящим неудачам, которые затем могут подорвать военный дух или разрушить надежды Запада и иметь серьезные геополитические последствия, — говорится в публикации.

Помимо этого, источник издания рассказал, что Киеву необходимо быть осторожным, поскольку российские войска выстроили внушительные оборонительные рубежи.

Также он отметил, что у ВСУ нет людей и техники, чтобы тратить их впустую и не добиваться никаких результатов. Власти Украины уже неоднократно просили Запад не оказывать на них давление в этом вопросе.

При этом американский журналист Джексон Хинкл заявил, что наступление ВСУ — суицидальная миссия. Он считает, что действия украинских войск не имеют никакого результата.