Дэниел Рэдклифф сообщил, что не будет сниматься в новом сериале по Гарри Поттеру

Дэниел Рэдклифф не хочет возвращаться к роли Гарри Поттера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря своей роли мальчика-волшебника Гарри Поттера в одноименной саге, усомнился в необходимости сниматься в новом сериале о персонаже книг Джоан Роулинг.

33-летний актер в интервью изданию Deadline признался, что не считает необходимым сниматься в подобных сериалах, исключив свое появление даже в эпизодической роли.

Напомним, в апреле американская киностудия HBO анонсировала перезапуск франшизы о Гарри Поттере в виде телесериала, сюжет которого будет основан на одной из канонических книг о волшебном мире. Ожидается, что сериал будет состоять из новых лиц, при этом не исключается вероятность появления актеров из оригинальной серии фильмов.

Дэниела Рэдклиффа утвердили на роль Гарри Поттера в одноименном фильме, когда ему было 10 лет. После выхода последней части о Поттере британский актер также снялся в трагикомедии "Человек - швейцарский нож" и телесериале "Записки юного врача", основанном на одноименном цикле рассказов русского писателя Михаила Булгакова.