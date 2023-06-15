SCMP: ЕС убрал пять китайских компаний из проекта санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз исключил из проекта антироссийских санкций пять китайских компаний, которые якобы поддерживали российский военно-промышленный комплекс. Об этом сообщили в издании South China Morning Post со ссылкой на источник.

— Пять китайских фирм были предварительно исключены из списка после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров, произведенных в Европе, — говорится в публикации.

При этом в издании подчеркнули, что в санкционном списке остаются три китайских компании, которые работают в России. Также источник добавил, что убранные из санкционного списка компании могут попасть туда снова, если продолжат продавать России запрещенные европейские товары.

Немецкий депутат Райнер Ротфусс заявил, что антироссийские санкции идут вразрез с резолюцией ООН по правам человека. Он отметил, что на данный момент санкции больше ударили по Евросоюзу, чем по России.