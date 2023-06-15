Названы любимые ароматы россиян Фото: Shutterstock

Россияне предпочитают мятную зубную пасту, цветочный запах от свежестиранной одежды, а также мыть посуду средствами с ароматом алоэ. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование, проведенное компанией Synergetic, которая проанализировала ароматические предпочтения граждан.

«Среди ароматов средств для мытья посуды бесспорным фаворитом стало алоэ, заняв первое место во всех регионах России», - отмечается в исследование, где уточнили, что в Новосибирской области предпочитают мыть посуду с лимонным ароматом, который во многих регионах занял второе место.

Большинство жителей всех российских регионов предпочитают мятный вкус пасты для зубов. Тем временем, кокосовый аромат для зубной пасты покупает каждый пятый в Краснодарском крае, манговый вкус популярен в Республике Башкортостан, а лаймовый - в Пермском крае.

Кондиционер для белья россияне чаще всего покупают с цветочным ароматом, при этом ненамного отстает «миндальное молочко», которое возглавляя рейтинг продаж в пяти российских регионах.

Основатель бренда ParfumVivant Марина Астафьева в беседе с Life.ru рассказала, как подобрать правильный аромат на мероприятие. По ее словам, ваниль подойдет для свидания, а шипровый – на вечеринку.

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что духи можно заменить более натуральными аналогами. Как писали «Известия», по словам специалиста, эфирные масла легко заменят духи из магазина.