Пушилин: ВСУ неоднократно пытались атаковать Макаровку в ДНР Фото: Александр КОЦ

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил об очередных попытках ВСУ атаковать населенный пункт в ДНР.

Как стало известно, украинские военные несколько раз за последние сутки пытались атаковать Макаровку в ДНР. Однако российская армия смогла отразить все атаки, а противник в результате этого понес потери, заявил Пушилин.

"За последние сутки вооруженные формирования Украины несколько раз пытались развернуть атаку в направлении населенного пункта Макаровка. Данные атаки отражены, противник имеет серьезные потери как среди личного состава, так и в технике", - приводит слова врио главы ДНР ТАСС.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский также заявлял о том, что ВСУ за прошедшие сутки предприняли серьезную попытку прорыва под Артемовском, однако она оказалась безуспешной.