Newsweek: Зеленский обманул американцев о том, что не будет атаковать территорию России Фото: REUTERS

Журналист Майкл Трейси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев в том, что украинская армия не будет наносить удары по территории России. Трейси напомнил, что украинский лидер давал эти обещания еще год назад, чем способствовал военной поддержке ВСУ со стороны США.

“Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ".” — подчеркнул публицист.

При этом, по словам Трейси, в данный момент уже не осталось сомнений о том, что Киев нарушил свое обещание, хотя это было одним из основных требований администрации Белого дома.

Напомним, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Зеленской обманул и собственных избирателей, которым перед выборами “обещал, что принесет примирение, а как только оказался на посту, сделал полный разворот на 180 градусов”. Джонсон считает, что после разгрома ВСУ Зеленского, за обман своих граждан, в лучшем случае ждет изгнание.