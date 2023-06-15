Дочь Михаила Задорнова Елена стала мамой во второй раз. Фото: соцсети

Стало известно о том, что дочь покойного сатирика Михаила Задорнова Елена родила второго ребенка.

Дочь писателя также обнародовала стихотворение собственного сочинения, которое посвятила мужу – ливанцу Али Тартузи. В посте Елена Задорнова косвенно призналась, что у пары уже двое детей.

Пол и имя новорожденного супруги не раскрывают.

Дочь сатирика живет на Мальте редко делится личными подробностями. В декабре 2021 года стало известно, что девушка выходит замуж, а также ждет ребенка. Тогда же Елена впервые показала своего супруга, опубликовав в соцсетях фото, сделанное вместе с ним на рождественской ярмарке.

Напомним, отец Елены Михаил Задорнов скончался в 2017 году в 69 лет. Писатель долго боролся с онкологией.