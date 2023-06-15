Психолог рассказала, как понять, что ребенку не подходит школа

Психолог Екушевская назвала плохое поведение ребенка сигналом для смены школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газета.ру» назвала сигналы того, что ребенку не подходит его школа или формат обучения, указав на низкую успеваемость, плохое поведение, а также постоянные жалобы на здоровье.

По ее словам, утренние боли в животе, головные боли и поднимающаяся температура могут быть реальными симптомами из-за стресса. Кроме того, психолог указала на возможное появление проблем со сном и аппетитом, а также ночные кошмары и пробуждения.

Екушевская также рекомендовала обратить внимание на изменение поведения и эмоционального состояния ребенка.

«Иногда, испытывая дискомфорт в школе, ребенок начинает выражать агрессию или неповиновение, плохо себя вести. Это может быть его способом сказать, что с ним что-то не так, но он не может выразить это словами. Также это может быть результатом ощущения бессилия перед сложной ситуацией», - отметила она.

Психолог Руслана Завалихина в беседе с «Пятым каналом» рассказала, как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года, призвав вместо концентрации на оценках подпитывать интерес к знаниям.

Психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина, как сообщал Life.ru, предупредила, чту наказания за неуспеваемость по учебе приведут только к отрицательным результатам, ребенок в итоге может начать обманывать родителей и бояться их.

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