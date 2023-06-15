Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 13:05

Психолог рассказала, как понять, что ребенку не подходит школа

Психолог Екушевская назвала плохое поведение ребенка сигналом для смены школы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Екушевская назвала плохое поведение ребенка сигналом для смены школы

Психолог Екушевская назвала плохое поведение ребенка сигналом для смены школы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газета.ру» назвала сигналы того, что ребенку не подходит его школа или формат обучения, указав на низкую успеваемость, плохое поведение, а также постоянные жалобы на здоровье.

По ее словам, утренние боли в животе, головные боли и поднимающаяся температура могут быть реальными симптомами из-за стресса. Кроме того, психолог указала на возможное появление проблем со сном и аппетитом, а также ночные кошмары и пробуждения.

Екушевская также рекомендовала обратить внимание на изменение поведения и эмоционального состояния ребенка.

«Иногда, испытывая дискомфорт в школе, ребенок начинает выражать агрессию или неповиновение, плохо себя вести. Это может быть его способом сказать, что с ним что-то не так, но он не может выразить это словами. Также это может быть результатом ощущения бессилия перед сложной ситуацией», - отметила она.

Психолог Руслана Завалихина в беседе с «Пятым каналом» рассказала, как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года, призвав вместо концентрации на оценках подпитывать интерес к знаниям.

Психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина, как сообщал Life.ru, предупредила, чту наказания за неуспеваемость по учебе приведут только к отрицательным результатам, ребенок в итоге может начать обманывать родителей и бояться их.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбрать и не ошибиться. Как старшекласснику выбрать свое дело в жизни и профессию (подробнее)