Супруга футболиста Тарасова Анастасия Костенко раскрыла стоимость пластики груди

Костенко стала героиней нового выпуска шоу "Алена, блин!"

Экс-модель, а ныне блогер Анастасия Костенко, супруга бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова, раскрыла стоимость своей пластической операции на груди.

Костенко стала героиней нового выпуска шоу "Алена, блин!" на YouTube, где призналась, что после долгих лет раздумий решилась лечь под нож хирурга и осуществила свою мечту. Тарасов возражать не стал, хотя с самого начала их отношений был противником подобных вмешательств в тело девушки.

Операция по увеличению груди обошлась Костенко в два миллиона рублей. Деньги на новую грудь ей дал любимый супруг, с которым она воспитывает троих детей.

Анастасия Костенко призналась, что потратила 2 млн рублей на увеличение груди Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Костенко также объяснила, почему Тарасов в браке с Ольгой Бузовой требовал от нее увеличить грудь, а в отношениях с ней был против подобных манипуляций. По ее словам, Дмитрий "резко изменился именно с ней".

Ранее сайт KP.RU писал о том, что модель Маша Малиновская раскритиковала внешность Ольги Бузовой, назвав ее "пчеловодом" из-за филлеров.