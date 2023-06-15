Самарская область и «Автоваз» подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и президент завода Максим Соколов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках ПМЭФ-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с «Автовазом». Регион вместе с предприятием планирует развивать надежность и безопасность автомобильного транспорта. По словам главы области, сегодня областные власти находятся в постоянном контакте с руководством автозавода. Благодаря такому взаимодействию, а также поддержке федеральных властей удалось возобновить производство российских машин в Тольятти.

- Повышенное внимание к коллективу «Автоваза» уделялось всегда, но сейчас мы находимся в ежедневном взаимодействии. И в рамках петербургского форума мы фиксируем ту работу, которая ведется в самых разных направлениях: и в сфере развития инноваций, и в импортозамещении, в области технологического суверенитета, поддержки занятости, повышении качества безопасности транспорта. Это все во благо жителей Самарской области. Ведь на производстве работают свыше 60 тысяч жителей региона, - отметил Дмитрий Азаров.

Документ подписал глава «Автоваза» Максим Соколов. На Петербургском международном экономическом форуме компания презентовала свой автомобиль. Lada Aura большой премиальный седан. В серийное производство его планируют запустить уже в 2024 году. Производители уверены, что эта машина будет пользоваться популярностью у чиновников. Также Соколов сделал еще одно громкое заявление.

- Нам особенно важна поддержка со стороны государства. В прошлом году конвейер пришлось временно приостановить и с помощью властей удалось быстро встать на крыло. Сейчас мы набираем высоту. Даже открывая производство в других регионах: в Чеченской республике, Санкт-Петербурге, Ижевске, - мы все равно остаемся самарским предприятием. И делаем для нашего региона все возможное. Мы восстановили весь модельный ряд, который есть у «Автоваза», в октябре мы хотим возобновить выпуск автомобиля Lada Largus, - сообщил глава «Автоваза».

Отметим, выпускать Largus перестали весной 2022 года.