Экс-сенатор США Блэк назвал наступление ВСУ бессмысленной «кровавой баней» Фото: Александр КОЦ

Наступление украинских войск становится для Киева настоящей трагедией, а все происходящее «бессмысленная кровавая баня». Такое заявление сделал бывший американский сенатор, член Республиканской партии и полковник ВС США Ричард Блэк в своем Twitter-аккаунте.

— Наступление Украины натолкнулось на стальную стену. 7000 убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю с незначительным успехом. Это бессмысленная кровавая баня, — подчеркнул Блэк.

Он также добавил, что требовать от властей Украины продолжения боевых действий — бесчеловечно. Экс-сенатор Блэк считает, что необходимо быстрее усадить обе стороны за стол переговоров.

Ранее стало известно, что власти Украины просят западных партнеров не давить на них в вопросе наступления. В Киеве считают, что у них не достаточно людей и техники, чтобы добиться хоть каких-то результатов.

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