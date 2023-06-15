Песков усомнился в том, что Подоляк владеет точной информацией о наступлении ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 июня, прокомментировал заявления советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка относительно наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению пресс-секретаря российского президента, Подоляк не может владеть точной информацией по этому поводу, потому что не является министром обороны страны.

«Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Подоляк сказал, что ВСУ еще не начали наступление. По его словам, на данный момент идет «тестирование», а удары наносятся с несколькими целями для того, чтобы уничтожить как можно больше количество российской техники и военных.

Ранее Минобороны России проинформировало, что с начала полномасштабных наступательных действий, которые начались 4 июня, украинские войска только на линии соприкосновения потеряли примерно 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.

О больших потерях ВСУ недавно говорил и президент России Владимир Путин. Он сообщил, что они в 10 раз превышают российские. Российский лидер уточнил, что у украинской армии «неблагоприятная структура потерь».

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