Названы опасные последствия слишком строгого воспитания ребенка Фото: Shutterstock

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru назвала опасные последствия слишком строгого воспитания ребенка, отметив, что чрезмерная строгость и деспотизм родителей приведет к тому, что в сознательном возрасте ребенок станет бояться их ослушаться, подстраиваясь под других людей.

«Ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий … Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу», - рассказала специалист, отметив, что такие дети зачастую становятся невротиками.

По словам Наумовой в осознанном возрасте такие люди либо кем-то управляют, либо, напротив, под сильное влияние других попадают они.

«Если почувствует от кого-то слабину, будет действовать как контролер или надзиратель, или сам будет в позиции жертвы», - заявила она, призвав родителей «не перегибать палку» в вопросах воспитания, сохраняя право детей «на отстаивание своей точки зрения».

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