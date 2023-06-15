Губернатор Владимиров: Аграрии Ставрополья полностью перешли на российские семена

Владимир Владимиров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аграрии Ставропольского края полностью отказались от зарубежного семенного материала и перешли на отечественную селекцию. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказал глава региона Владимир Владимиров.

«На сто процентов удалось», — сказал Владимиров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что как в прошлом, так и в этом году ставропольские аграрии благодаря параллельному импорту были обеспечены семенным материалом. Однако, по его словам, ни сельхозпроизводители, ни государство не намерены останавливаться на достигнутом.

«Сегодня поставлена задача о стопроцентном импортозамещении всех семян зарубежной селекции. То же самое касается и высокопродуктивных кроссов птицы, то же самое касается племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Другими словами, всей палитры сельхозпродукции, производимой в Ставропольском крае и в Российской Федерации», — подчеркнул Владимиров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране по итогам прошлого года был собран рекордный урожай зерна в новейшей истории РФ.