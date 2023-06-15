Бык насмерть забодал женщину в Курской области и ранил ее мужа Фото: Евгения ГУСЕВА

В селе Солдатское Курской области оторвавшийся бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа. Об этом рассказали в Главном управлении Следственного комитета России в регионе.

В ведомстве сообщили, что после нападения животного женщина получила множество повреждений и скончалась в медицинском учреждении. Мужчина же от госпитализации отказался.

Появилась информация, что бык отвязался и самостоятельно бродил по участкам других жителей села, а после попыток вернуть его в стойло, он и начал агрессивно себя вести. Усмирить буйное животное удалось лишь спустя несколько часов после происшествия, а специалисты взяли у него анализы на бешенство.

Ранее KP.RU рассказывал, как юноша в Тюмени на электросамокате насмерть сбил пенсионерку. Сам инцидент произошел еще в сентябре 2022 года, а судебное заседание по этому делу пройдет только 22 июня 2023 года.