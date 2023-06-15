Экс-глава МИД Австрии сравнила отношения России и Запада с жестким разводом

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль любит Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения России и стран Запада напоминают жесткий развод. Такое заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Развод, к сожалению, получился очень жестким. И как при разводе между двумя людьми, когда между ними складывается такая сложная ситуация, рано или поздно приходится выяснять отношения в судебном порядке", - сказала Кнайсль ТАСС, ответив на вопрос о том, испорчены ли окончательно отношения России с западными странами.

Напомним, ранее экс-глава МИД Кнайсль назвала президента России Владимира Путина серьезным лидером, которого она уважает.

Ранее KP.RU писал о том, что, по мнению Путина, Запад использует Украину для раскачивания России.