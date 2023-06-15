Володин резко высказался после слов Подоляка об "уничтожении россиян"

Володин назвал геноцидом план Киева по максимальному уничтожению россиян Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин назвал заявления советника президента Украины Михаила Подоляка о необходимости "убивать россиян" планом геноцида.

“Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в "максимальном уничтожении россиян". Это не что иное, как геноцид”, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Также он напомнил, что и геноцид и публичные призывы к нему являются международным преступлением, поэтому мировое сообщество должно привлечь Подоляка, а также других представителей “кровавого киевского режима” к ответственности.

“В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну”, — считает Володин.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что в ходе наступления Киев планирует убить максимальное количество россиян. По его мнению, это единственно возможный сценарий для Украины, чтобы выйти на границы 1991 года.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора, а представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.