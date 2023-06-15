Карелия и Запорожская область на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Карелии Артур Парфенчиков и врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий на ПМЭФ договорились о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия

Карелия и Запорожская область на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Глава республики Артур Парфенчиков и врио губернатора нового российского региона Евгений Балицкий договорились о совместной работе в сфере промышленности, торговли, здравоохранения, культуры и туризма. Артур Парфенчиков особо подчеркнул, что республика готова помочь в восстановлении и развитии Запорожской области.

«Сегодня на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами с временно исполняющим обязанности губернатора области Евгением Балицким. Но мы все прекрасно понимаем, что и без этого Запорожье и Карелию давно связывают дружеские и родственные отношения. А ещё общая история. Наши деды и отцы вместе били врага во время Великой Отечественной войны, вместе отстраивали разрушенные города, восстанавливали экономику. Сегодня мы готовы оказать поддержку Запорожской области. Будем сотрудничать по самым разным вопросам. Уверен, партнерство будет взаимовыгодным и откроет новые возможности для наших регионов», - написал глава Карелии в своем Telegram-канале.

Евгений Балицкий, в свою очередь, выразил уверенность, что совместная работа с республикой Карелия станет важным шагом в торгово-экономическом и культурно-гуманитарном развитии двух российских регионов. Врио губернатора представил участникам встречи экономический потенциал Запорожья и рассказал об инфраструктуре области. Предполагается, что до 2025 года в экономику региона будет инвестировано 20 миллиардов рублей. На территории Запорожья будут запущены 190 промышленных предприятий, появятся 9200 новых рабочих мест.

Артур Парфенчиков также рассказал о планах по экономическому развитию Карелии. Республика является одним из самых динамично растущих регионов России. Приток инвестиций в основной капитал постоянно увеличивается. Если в 2021 году этот показатель составил 78,7 миллиарда рублей, то в 2022 инвесторы вложили в экономику Карелии уже 95,6 миллиарда рублей.

«Республика Карелия заинтересована во взаимодействии с новыми субъектами России. Кроме торгово-экономических отношений будем развивать контакты по линии культуры, образования, здравоохранения и других», - отметил Артур Парфенчиков.