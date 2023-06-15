США, Британия, Дания и Нидерланды объявили о поставках Украине средств ПВО

Великобритания, Дания, Нидерланды и США объявили о совместных поставках ПВО Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерства обороны США, Великобритании, Дании и Нидерландов договорились о совместной поставке на Украину средств противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении стран, опубликованном на официальном сайте правительства Британии.

Речь идет о сотнях ракет ПВО малой и средней дальности, а также сопряженных с ними системах.

"Поставка оборудования уже началась и должна быть завершена в течение нескольких недель", - говорится в заявлении.

Напомним, на днях США анонсировали новый пакет военной помощи киевскому режиму на 325 миллионов долларов, в состав которого войдут 15 бронемашин Bradley и десять БТР Stryker. При этом, по данным New York Times, конгресс США находится на грани раскола из-за вопроса военной помощи Украине.

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