Врач объяснил, что делать при заражении ребенка сальмонеллезом Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО рассказал, что если ребенок подхватил сальмонеллез, рекомендуя срочно вызвать врача, а до приезда медика давать больному подсоленную минеральную воду каждые пять минут.

«Сразу обращайтесь к врачу. Не теряйте время - сальмонеллез ведет к обезвоживанию. До приезда медиков пейте подсоленную минеральную воду. Если сальмонеллу «подцепил» ребенок, давайте ему раствор каждые 5 минут», - заявил врач.

Неронов напомнил, что признаками заболевания являются тошнота, диарея, рвота, головная боль, слабость, а также повышение температуры и слизь в кале. По его словам, инкубационный период длится от шести часов до трех суток.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва в беседе с «Известиями» заявила об опасности употребления сырых яиц, указав на риск сальмонеллеза.

Как сообщал телеканал «360», ветеринар, герпетолог Ян Ермолов предупредил, что черепахи, которых многие выбирают в качестве домашних питомцев, могут стать переносчиками сальмонелл.